الحويج يؤكد دعمه لمعرض التمور في درج

اطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقائه عميد بلدية درج، على تجهيزات معرض التمور الذي ينطلق قريبًا في البلدية، وإمكانية دعم الوزارة له.

وأكد الحويج دعمه التام للمشروعات الصغرى، وأنشطة الأسر المنتجة، منوهًا إلى مساهمة هذه المعارض في التعريف بالمنتج المحلي، وتعزيز قيمة الإنتاج الوطني باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة العليا لمعرض درج للتمور والإنتاج الزراعي والصناعات المصاحبة، ومندوب مكتبِ تنمية الصادرات في البلدية، حيث تلقى دعوة رسمية لحضور فعاليات المعرض.

وفي فبراير الماضي، أصدر الحويج قرارًا يقضي بإضافة التمور بكل أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارًا من تاريخ أول مارس، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021.

وجاء القرار رقم 77 لسنة 2022، بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 بتحديد قوائم السلع المحظور تصديرها واستيرادها، إذ تم تكليف إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول تركيا وفرنسا والمغرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.

كما وجه الوزير مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.