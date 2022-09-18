الحويج يطلّع على آخر مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص

طرابلس 18 سبتمبر 2022 (وال)- اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا، الذي إطلعه على آخر مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في منصة إجراءات، وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية، ومشروع مصفوفة مؤشرات التنافسية الاقتصادية الليبية، بالإضافة إلى عرضًا موجزًا لمراحلِ المشاريع المنفذة في هذا البرنامج.

وأكد الحويج أن مثل هذه المشاريع سيكون لها دورٌ فعّال في تحسين بيئة الأعمال الليبية، والتنوع الإقتصادي، بإعتبارها مرحلة التطور تُساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الذي من شأنه تحقيق الإستدامة المالية. (وال)

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