“الحويج”يبحث مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا مستجدات تنفيد البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج “يوم الأحد مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا للبحث عن مستجدات تنفيد البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص,و مناقشة ما تم إنجازه في منصة إجراءات ،وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية ، ومشروع مصفوفة مؤشرات التنافسية الاقتصادية الليبية .

وأكد “الحويج” أن مثل هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في تحسين بيئة الأعمال الليبية ، و التنوع الإقتصادي الليبي ، باعتبارها مرحلة التطور تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الذي من شأنه تحقيق الإستدامة المالية.

