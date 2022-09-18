اقتصاد

قناة السويس تعتزم رفع رسوم العبور لجميع السفن مطلع 2023

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشفت هيئة قناة السويس عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المُقبل.

وأعلنت الهيئة في بيان حرصها على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير الرسوم اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة .

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