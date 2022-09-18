اقتصاد

“الكبير”يشارك في اجتماع الدورة السادسة و الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأحد في اجتماع الدورة السادسة و الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” آل سعود .

ونوقش في الإجتماع الموجة التضخمية العالمية و تداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية ، و مخاطر تداعيات تغييرات المناخ على القطاع المالي و الخدمات المصرفية.

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قناة تبادل

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