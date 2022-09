“الكبير”يشارك في اجتماع الدورة السادسة و الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأحد في اجتماع الدورة السادسة و الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” آل سعود .

ونوقش في الإجتماع الموجة التضخمية العالمية و تداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية ، و مخاطر تداعيات تغييرات المناخ على القطاع المالي و الخدمات المصرفية.

