لجنة التواصل مع وزارة المالية بوزارة التعليم التقني والفني تطالب المالية بضرورة صرف (اللود) لمستحقيها

اجتمعت لجنة التواصل مع وزارة المالية بوزارة التعليم العالي والتقني بحكومة الوحدة الوطني اليوم الاحد، مع النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس ورئيس لجنة التواصل مع وزارة المالية.

كما تم الإتفاق على توحيد الجهود والعمل المشترك والتواصل مع وزارة المالية للأسراع في حل المشاكل والعراقيل التي تحول دون صرف العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس (اللود)، للذين لا يتقاضونه وباقي المشاكل المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في اسرع وقت ممكن.

وكذلك الإتفاق على عقد اجتماع عاجل مع نقيب عام أعضاء هيئة التدريس، لتوحيد الجهود لاستكمال تنفيد قرار 126 والذي تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والنقابة العامة برعاية النائب العام، كما تم التوجه الى إدارة الميزانية لحلحلة عدم صرف العبء التدريسي (اللود) لمستحقيه من أعضاء هيئة التدريس، لاسيما التواصل مع قسم التوثيق بإدارة الميزانية لتذليل كل الصعاب المتعلقة (بالكود) المخصص للمنظومة ببعض مؤسسات التعليم التقني من معاهد عليا وكليات تقنية.

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