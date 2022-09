إحصائيات رسمية تونسية: ارتفاع المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس بنسبة 24.4٪

أفاد المعهد الوطني للإحصاء، وهو مؤسسة عمومية تونسية مسؤول عن تقديم الإحصائيات الرئيسية، بارتفاع مستوى المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس بنسبة 24.4٪ خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 23.5 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المعهد أن قيمة الصادرات بلغت نحو 40 مليون دينار تونسي مقابل نحو 30 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك من خلال ارتفاع قيمة التصدير في العديد من القطاعات مثل الطاقة والفسفاط ومشتقاته والمنتوجات الفلاحية والغذائية والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

أما بخصوص الواردات القادمة من ليبيا، فقد كشف معهد الإحصاء التونسي، أنها ارتفعت بنسبة 34٪ هذا العام مقابل 20.8٪ العام الماضي، بفضل الزيادة المسجلة في قطاعات مواد الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة والمواد الاستهلاكية ومواد التجهيز.

وفي مقابل عجز الميزان التجاري للسلع مع الصين وتركيا والجزائر، أكد معهد الإحصاء التونسي أن المبادلات التجارية مع كل من فرنسا وألمانيا وليبيا سجلت فائضا.

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء التونسي

