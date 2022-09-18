اقتصاد

“لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية” تتابع مختنقات مدينة طبرق

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

توجهت لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية المكلفة من رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بزيارة لمدينة طبرق ، ضمت اللجنة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء .

وتأتي هذه الزيارة في إطار الإطلاع على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها مدن ومناطق الشرق الليبي بشكل عام ، ومدينة طبرق بشكل خاص ، بسبب عدم توفر الإمكانيات والميزانيات الخدمية ، والسبل الكفيلة بحلحلتها.

قامت اللجنة بتسليم سيارة للمجلس التسييري طبرق من أصل ثلاثة سيارات لتجميع ونقل القمامة ، مساهمة منها في حل مشكلة تراكم القمامة بالشوارع العمومية بشكل عاجل ، وخدمة منها لأهالي المدينة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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