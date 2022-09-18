“لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية” تتابع مختنقات مدينة طبرق

توجهت لجنة إدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية المكلفة من رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بزيارة لمدينة طبرق ، ضمت اللجنة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء .

وتأتي هذه الزيارة في إطار الإطلاع على المشاكل والمختنقات التي تعاني منها مدن ومناطق الشرق الليبي بشكل عام ، ومدينة طبرق بشكل خاص ، بسبب عدم توفر الإمكانيات والميزانيات الخدمية ، والسبل الكفيلة بحلحلتها.

قامت اللجنة بتسليم سيارة للمجلس التسييري طبرق من أصل ثلاثة سيارات لتجميع ونقل القمامة ، مساهمة منها في حل مشكلة تراكم القمامة بالشوارع العمومية بشكل عاجل ، وخدمة منها لأهالي المدينة.

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