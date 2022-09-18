الحكومة التونسية ترفع أسعار المحروقات

تونس 18 سبتمبر 2022 (وال) -قررت الحكومة التونسية رفع أسعار المحروقات والتي تشمل عدة أصناف، وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار خام برنت.

وقال راديو موزاييك إن وزيرتي الصناعة والمناجم والطاقة نايلة القنجي، والتجارة فضيلة الرابحي وقعتا القرار، وبموجب القرار بات سعر سعر البنزين الخالي من الرصاص الممتاز (2730) مليما للتر، والبنزين الخالي من الرصاص الرفيع (2400) مليم، والغازوال بدون كبريت الممتاز (2425) مليم، والغازوال دون كبريت (2080) مليم، والغازوال العادي (1860) مليم، وبترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي (950) مليما.

وبخصوص قوارير الغاز المسال، سيكون سعر القارورة ذات حمولة (13) كغ (8800) مليم، وذات (6) كغ (4060) مليم، وذات (5) كغ (3385) مليم، وذات (3) كغ (2030) مليم.

ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، فان معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ارتفع منذ بداية السنة إلى اليوم إلى مستوى (107) دولار للبرميل.(وال تونس) س خ.

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