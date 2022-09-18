رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة يؤكد على سير العمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها

اجتمع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة لنفط والغاز، مع مدراء العمليات ومدراء الحقول عبر الدائرة المغلقة، وذلك لأجل الوقوف على أوضاع المستخدمين ومتابعة سير الأعمال في الحقول البرية والبحرية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع توجيه رئيس لجنة إدارة المشغل على الإهتمام بكل المستخدمين، وتوفير سبل العمل والراحة لهم، والإهتمام بالفنيين والمهندسين الوطنيين وتشجيعهم واعطاءه كل الأولوية والتقدير لهم.

هذا وأكدت لجنة إدارة المشغل على السير وفق اللوائح والقوانين المعمول بها وأن أي سوء فهم أو اختلاف إن وجد يرد للإدارات المختصة للرد عليها ومعالجته حسب اللوائح والقوانين مولًية إهتمامها وحرصها على ما هو في صالح المستخدم مالم يخالف القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية