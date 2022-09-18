الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة

حضر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والفريق المرافق له اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد اليوم في جدة ويستمر حتى غد الإثنين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويناقش المشاركون الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغييرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية.

ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه المملكة، والمقام بفندق الريتز كارلتون في مدينة جدة، عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.