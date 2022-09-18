“الحويج” يُتابع آلية وضع معايير وأسس منهجية للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، اليوم الأحد بعقد اجتماعاً بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومكتب الوزير فوزي وادي ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين أحمد الديب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتصنيف الائتماني، ومدير عام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني ، وذلك لمناقشة بعض المشاكل الذي التي تواجههم في تصنيف شركات التأمين في ليبيا .

حيث ناقش “الحويج” آلية وضع معايير وأسس منهجية، تتماشى مع سياسة العمل المحلية كبداية لإمكانية تصنيف هذه الشركات .

واتفق الحضور على استمرارية التعاون المشترك بينهم وإجراء ورش عمل وجلسات للرفع من مستوى الخدمات بتوجيه من الوزير ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة .

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