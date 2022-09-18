إتمام عمليات صيانة في حقلي أبو الطفل والرمال

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن تمكن الفرق الفنية من إتمام عمليات صيانة للبئرين A21و OO4 ، ضمن خطتها لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بحقل أبو الطفل وحقل الرمال.

وتم عزل الطبقة المنتجة للماء وإزالة الترسبات الشمعية وتنشيط البئر OO4 بنجاح، التي كانت تعاني من النسبة العالية للمياه (WC) التي وصلت الى ( 40%)، بالإضافة إلى تمديد الثقيب البئر ورفعه بالنيتروجين ليصبح البئر منتجا وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية بحوالي(1500) برميل نفط وضغط رأس البئر (480) psi واختباره على الخانق 40% وتقليل نسبة المياه الى (WC 10%).

أما بالنسبة لـ A21 تمت صيانة الأعطال الميكانيكية ومن ناحية السلامة المهنية لتصبح البئر منتجة وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية بحوالي (2400) برميل نفط يوميا علما انه متوقف على الإنتاج .