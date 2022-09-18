خاص.. “هرمز” في صدد تنظيم ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران في نسخته الأولى

كشف المدير العام لشركة هرمز للخدمات السياحية وتنظيم المعارض “عادل بلحاج” لصحيفة صدى الاقتصادية عن تنظم شركة هرمز لملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران

في نسخته الأولى بدعم استشاري وفني من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات.

وأوضح كذلك بأن المعرض سيكون لمدة 3 أيام من 6 إلى 8 نوفمبر 2022 بفندق كورنثيا – باب إفريقيا بمدينة طرابلس.

وبحسب “بلحاج” فإن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار واستقطاب الشركات العالمية للنهوض بقطاع الطيران وتطوير البنية التحتية للقطاع في ليبيا، وسيكون الملتقى حلقة الوصل بين خبراء ومطوري قطاع الطيران وبين صنّاع القرار، حيث سيقام معرض مصاحب للملتقى، وهو فرصة للمختصين وخبراء الطيران من مختلف أنحاء العالم، والتقاء الطيارين من ليبيا ودول العالم ببعض لتبادل الخبرات، وتوفير بيئة عملية مميزة ومناسبة لجميع المهتمين للارتقاء بمجال الطيران المدني في ليبيا خاصة وفي المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى إيجاد فرص استثمارية والتشجيع على الاستثمار في مجال الطيران.

كما أن الملتقى والمعرض يستهدف شركات الخطوط الجوية، وشركات الشحن الجوي ، وشركات الخدمات والمعدات الأمنية، وشركات الإنشاءات المختصة ، وشركات المناولة والخدمات الأرضية، وشركات استشارات الطيران، ومراكز ومعاهد التدريب المختصة، والاسعاف الطائر، وكذلك طيران النفط، والطيران الزراعي، وطيران الشرطة، والإطفاء الجوي، وشركات صيانة الطائرات، والطيران الخاص، ومزودي خدمات الملاحة الجوية، وخبراء الطيران العمودي، وخبراء الطيران المسير المدني .

ويستهدف كذلك كل ما يخص قطاع الطيران وكل الخدمات والجهات المندرجة تحته أو المعنية به سواء أفراد أو جهات أو مؤسسات خاصة وعامة محلية وخارجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية