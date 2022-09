عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعا مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا، بحضور مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار، ومدير مكتب النمذجة الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع للاطلاع على مستجدات تنفيد البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص، ومناقشة ما تم إنجازه في منصة إجراءات، وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية، ومشروع مصفوفة مؤشرات التنافسية الاقتصادية الليبية.

كما تخلل الاجتماع عرضاً موجزاً لمراحلِ المشاريع المنفذة في هذا البرنامج، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوزير أن مثل هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في تحسين بيئة الأعمال الليبية، والتنوع الاقتصادي الليبي، باعتبارها مرحلة التطور تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الذي من شأنه تحقيق الاستدامة المالية.

The post «الحويج» يُتابع مستجدات تنفيذ برنامج دعم القطاع الخاص appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا