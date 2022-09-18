رئيس لجنة إدارة المشغل في مليتة يطلع على سير عمل الحقول

بحث رئيس لجنة ادارة المشغل في شركة مليتة للنفط والغاز خلال اجتماعه مع مدراء العمليات ومدراء الحقول عبر الدائرة المغلقة، سير العمل في الحقول البرية والبحرية.

واطلع الرئيس على أوضاع المستخدمين، حيث وجه المدراء للإهتمام بكل المستخدمين وتوفير سبل العمل والراحة لهم و الإهتمام بالفنيين والمهندسين الوطنيين وتشجيعهم واعطاءه كل الأولوية والتقدير لهم.

كما أكدت لجنة ادارة المشغل على السير وفق اللوائح والقوانين المعمول بها وأن أي سوء فهم او اختلاف إن وجد يرد للإدارات المختصة للرد عليها ومعالجته حسب اللوائح والقوانين مولًية إهتمامها وحرصها على ما هو في صالح المستخدم مالم يخالف القانون والقرارات والتعليمات الصادرة بالخصوص.