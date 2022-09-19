الفيتوري: سياسة الدولة تسهم في تراجع الاقتصاد

الوطن / رصد

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، عطية الفيتوري، إن الركود في ليبيا مغطى بالعوائد النفطية، مؤكدا أن سياسة الدولة تسهم في تراجع الاقتصاد.

وأضاف الفيتوري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الدولة الليبية هي التي تملك رأس المال عن طريق النفط، وهي المشغل الوحيد للأيدي العاملة، لكن في الدول الأخرى يكون رأس المال مملوك للقطاع الخاص الذي يشغل الأيدي العاملة.

وأوضح الفيتوري، أن الدولة الليبية تشغل الآن ما لا يقل عن مليون شخص، وهناك الكثر من العاطلين عن العمل لأن الدولة عاجزة عن تشغيل جميع القوى العاملة، مبينا أن الكثر من المصانع مغلقة في البلاد وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.