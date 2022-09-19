صعود للدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 19 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9671 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9582 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6635 دينار، والدولار الكندي 3.7352 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2717 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3219 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3523 دينار، والدينار التونسي 1.5422 دينار، والدرهم المغربي 0.4614 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022: