ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الغرب

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على الغرب وتشمل غدا بعض مناطق الشمال الشرقي، بينما تتراجع من يوم الأربعاء مع تكاثر تدريجي للسحب على مناطق الشمال.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب صباح الغد على مصراتة وتتكاثر السحب تدريجيا بداية من يوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 29 درجة مئوية إلى المناطق من الجبل الأخضر إلى أمساعد وترتفع غدا.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية.