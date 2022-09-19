الاقتصاد تدرس وضع معايير للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً بحضور مستشارة الوزير ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتصنيف الائتماني، ومدير عام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني وذلك لمناقشة بعض المشاكل الذي التي تواجههم في تصنيف شركات التأمين في ليبيا.

وبحث الحويج آلية وضع معايير وأسس منهجية، تتماشى مع سياسة العمل المحلية كبداية لإمكانية تصنيف الشركات، كما اتفق الحضورعلى استمرارية التعاون المشترك بينهم وإجراء ورش عمل وجلسات للرفع من مستوى الخدمات .