ارتفاع سعر الذهب اليوم مع هبوط الدولار الامريكي

ارتفع سعر الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع ولا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1677.89 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع – من سويسرا إلى جنوب أفريقيا- سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.