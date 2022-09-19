عون يرفض فكرة توزيع إيرادات النفط واستقلال المؤسسة

الوطن| رصد

رفض وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية، محمد عون، الدعوات المحلية والخارجية الداعية إلى توزيع إيرادات النفط على أساس إقليمي، معتبراً هذه المطالبات محاولات لإثارة وزيادة الخلافات.

وقال عون في تصريح، رصده موقع “الوطن”، إن الإيرادات النفطية توزع بشكل عادل بين المدن، مضيفا أن الداعين لتوزيع إيرادات النفط لم يكشفوا يوماً ما عن طريقتهم للتوزيع.

وبشأن المطالبات باستقلال المؤسسة الوطنية للنفط، رأى عون أن من يطالب بذلك يتناسى أن “المؤسسة تتبع وزارة النفط والغاز الليبية بموجب نصوص قانونية واضحة، وبالتالي لا بد من أن تخضع للقوانين الليبية، ولا يحق لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ سواء كان مسؤولاً غربياً أو مبعوثاً دولياً، المطالبة باستقلاليتها”.

ووصف عون علاقته بالرئيس الجديد للمؤسسة، فرحات بن قدارة، بـ”الممتازة”، وبأنها تتسم “بقدر كبير من التعاون والتنسيق التامين”.

وتحدث عون عن معدلات إنتاج النفط الليبي، وقال إنه يسجل حالياً 1.2 مليون برميل في اليوم، فضلاً عن تصدير ما يقرب من 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا.

وكشف أن نحو 40 في المائة من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد، وتقع في نطاق تلك الأراضي المساحات التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.