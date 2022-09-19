وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يبحث آلية الإفراج عن المرتبات الموقوفة وتوفير المقاعد الدراسية والصيانة الفورية للمدارس

اجتمع وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “أسامة حماد”، مع وزير التربية والتعليم “جمعة الجديد”.

تناول الاجتماع مناقشة ومعالجة المختنقات المالية التي تواجه وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الذي انطلق أمس الأحد، المتمثلة في توفير المخصصات المالية للربع الثالث والرابع للميزانيات، وتغطية المكافآت المالية لمراقبي التعليم بالبلديات.

وتم مناقشة أيضاً استحداث آلية جديدة للعمل تحت إشراف المراقبات المالية فيما يخص عدد من الملفات أهمها خصم المكافآت والافراج عن المرتبات الموقوفة وتوفير المقاعد الدراسية والصيانة الفورية للمدارس.

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