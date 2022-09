أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز عن الانتهاء من عمليات صيانة للبئرين A21 وOO4 بحقلي أبو الطفل والرمال، بقدرات إنتاجية 3900 برميل نفط يوميًا.

وأوضحت شركة مليتة للنفط والغاز، أنّ البئر الأولى A21 أتم فنيو صيانة الأعطال الميكانيكية وتحقيق السلامة المهنية ليصبح البئر منتجا وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية تقدر بحوالي 2400 برميل نفط يوميًا.

وأوضحت الشركة أن البئر الثانية OO4 كانت تعاني من النسبة العالية للمياه «WC» التي وصلت إلى 40%، حيث جرى عزل الطبقة المنتجة للماء وإزالة الترسبات الشمعية وتنشيطه بنجاح، من ثمّ تمديد الثقيب بالبئر ورفعه بالنيتروجين لتصبح البئر منتجة وبضغط طبيعي وقدرة إنتاجية بحوالي 1500 برميل نفط.

The post بقدرة إنتاجية 3900 برميل يوميا.. الانتهاء من صيانة بئرين بحقلي أبوالطفل والرمال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا