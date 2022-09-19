بلدية عين زارة تستحدث مكتب لمطابقة صحة مستندات ملكية الأراضي والعقارات

قال مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي عين زارة “أنور الغزوي” أن المجلس اتخذ جملة من الإجراءات التنظيمية بشأن فتح المقسمات السكانية والخدمية، منها استحداث مكتب لمطابقة صحة مستندات الملكية، وأقتصار منح الآذن على عميد البلدية .

وأضاف الغزوي لتطبيق بكم الاخباري بأن مشكلة التعدي على الأملاك العامة للدولة والمواطنين متواصلة منذ سنوات وذلك لعدم وجود مخططات عمرانية في بعض المناطق التابعة للبلدية إضافة إلى تجريف الآراضي الزراعية التي يمنع القانون البناء عليها، واستغلال الفضاء العام في بناء ملاحق سكانية ومحال تجارية، مبيناً بأنه ما من إحصائيات دقيقة في الوقت الحالي لعدد التعديات والتي أغلبها تصنف بالمنازعات .