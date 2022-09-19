إصلاح تسرب بخط النفط الرئيسي الرابط بين ميناء الحريقة وحقل السرير

تمكنت فرق الصيانة في ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط من إصلاح التسرب بخط النفط الرئيسي بمحطة البوستر بين الميناء وحقل السرير النفطي

وأعلنت الشركة في بيان لها أن الفرق الفنية المتمثلة في أقسام الأنابيب والنقل والأمن الصناعي والسلامة والعمليات، وبمتابعة من الإدارة العامة للعمليات والصيانة اعادت الإنتاج إلى المعدلات السابقة قبل التسريب .

يشار إلى صادرات ميناء الحريقة في طبرق تبلغ حوالي مليون و600 ألف برميل من النفط الخام يومياً.