دراسات متواصلة لاستيراد الكهرباء من الجزائر

كشف رئيس مجمع سونلغاز الجزائري الحكومي مراد عجال في تصريحات صحفية عن إجراء دراسات في الوقت الحالي تهدف إلى تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا التي تعاني من أزمة تموين بها منذ سنوات.

وأوضح أن بلاده تقوم عن طريق المجمع بتصدير أكثر من 500 ميغاوات إلى تونس في حين لم تنتهي بعد الدراسات الخاصة بتصدير الطاقة إلى ليبيا.

وسبق أن بحث وفد من الشركة العامة للكهرباء مع وزارة الطاقة الجزائرية تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في ليبيا، وتنفيذ تطوير قطاع الطاقة.

وفي يونيو الماضي أجرى وفد من الشركة العامة للكهرباء برئاسة وئام العبدلي زيارة إلى الجزائر التقى خلالها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سونلغاز» الجزائرية العاملة في قطاع الغاز والكهرباء.

وناقش الجانبان تطوير العلاقات بين الطرفين في قطاع الطاقة وفتح آفاق التعاون في المستقبل القريب، والمساعدة في صيانة الشبكة العامة للكهرباء وتدريب العاملين.

يشار إلى أن ليبيا تعمل على توليد 22 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن الصراع السياسي حول السلطة يعيق تنفيذ أي أجندة إصلاح الطاقة.