ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت النفطي 1.3% إلى 92.50 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين بعد أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر الماضي، إلى تخفيف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود، بالإضافة لتحسن الوضع الوبائي في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو بنسبة 1.3% إلى 92.50 دولار للبرميل، بينما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.16 دولار للبرميل مرتفعا 1.05 دولار أو 1.2 %.