اقتصاد

 موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي: “توتال” الفرنسية تسعى لإقناع وزارة النفط بشراء حصة “هيس” الأمريكية في امتياز شركة الواحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاثنين، عن استمرار شركة توتال إنرجيز الفرنسية في سعيها من أجل إقناع وزارة النفط بحكومة الدبيبة؛ للحصول على الضوء الأخضر لبيع حصة شركة “هيس” في امتياز شركة الواحة النفطية.

وترغب “توتال” بحسب الموقع، في شراء حصة “هيس” في امتياز الواحة البالغة 8.16% مناصفة مع شركة “كونو فيليبس” الأميركية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد طالبت في الـ 11 من يناير الماضي بإيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام البيع إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم الملف.

وأوضحت الهيئة أن المذكرات والمكاتبات خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة.

وكان مصدر من المجلس الرئاسي قد أكد، في تصريح صحفي في نوفمبر 2021، موافقة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على بيع حصة شركة “هيس” الأمريكية.

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