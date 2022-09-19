الحكم المحلي تنظم ضوابط استخدام المحررات الإدارية

نظم قرار وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي رقم 1089 والذي أطلع تطبيق بكم على نسخة منه ضوابط استخدام المحررات الإدارية، حيث طالب البلديات بأن تحتوي جميع المحررات البلدية على الطابع البلدي وفق الفئات المحددة.

كما نوه القرار على جميع الجهات العامة بعدم الاعتداد بأي محرر من المحرات الإدارية لا يوجد الطابع البلدي عليها.

يذكر بأن المحررات البلدية تشمل رسوم إفادة الأقامة المحلية، وإفادة حسن السيرة والسلوك ، وإفادة عدم ملكية مسكن، وإفادة عدم الزواج من غير ليبية، وإفادة علم وخبر بشأن واقعة، وإفادة إدارية بخصوص فض المنازعات وإقامة بحيازة مسكن وشهادة السجل المدني.