“العابد” يبحث سبل التعاون مع وزيري العمل بالمملكة المغربية والأردنية

اجتمع وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية “يونس سكوري”، وذلك على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته ال48 والمنعقد في القاهرة خلال الفترة 18-25 سبتمبر 2022م ،حيث تم استعراض العلاقات الليبية المغربية في مجال العمل والتأهيل .

حيث تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وسبل العمل على تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل مذكرة تفاهم بين البلدين.

كما اجتمع “العابد” بنظيره الأردني وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية “نايف استيتية” وأكد الوزيران خلال اللقاء اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع دولة ليبيا والمملكة والشعبين الشقيقين، والتي ترسخت بمرور الزمن.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، لخلق وظائف في السوق الليبي والأردني .

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