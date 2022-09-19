الاقتصاد تتابع إجراءات تنظيم معرض تجاري إيطالي في ليبيا

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نوري القطاطي، اجتماعا مع المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية، لمناقشة أخر المستجدات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2022.

و يهدف المعرض إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي، وخلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية وتعزيز دور أصحاب الأعمال والغرف التجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد على دعم مثل هذه المعارض، لما لها دور كبير في عودة الشركات الأجنبية للعمل في البلاد،وتفعيل دور المناطق الحرة وتجارة العبور، وتوطين الصناعات الإيطالية في ليبيا.