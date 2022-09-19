“القطاطي” يُتابع أخر المستجدات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا

قام وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة نوري القطاطي بعقد اجتماعاً ضم المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية الإيطالية هادي قروش ومفوض عام شركة النخلة المضيئة لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمد الاشهب ومدير المشروعات بالشركة عبد اللطيف الصيد، وذلك لمناقشة أخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا خلال الفترة من 30 سبتمبر م2022 وحتى 02 أكتوبر 2022م والتي تنظمه شركة النخلة المضيئة بمشاركة الغرفة الليبية الإيطالية وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة ورعاية المنطقة الحرة مصراتة .

حيث يهدف هذا المعرض إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي ، وكذلك خلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية وتعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة تهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين كما سيُعقد ورش عمل على هامش المعر ض بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لتبادل الخبرات .

وأكد “القطاطي” على دعم الوزارة لمثل هذه المعارض لما لها دور كبير في عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا وتفعيل دور المناطق الحرة وتجارة العبور في المعرض لما لهذا النشاط الاقتصادي من أهمية في توطين الصناعة الإيطالية في ليبيا وفتح مجال لتجارة العبور .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية