فريق هندسي من جهاز تنمية وتطوير الجنوب يتفقد عددًا من المؤسسات التعليمية ببلديتي بنت بية والبوانيس

سبها 19 سبتمبر 2022 (وال)- قام فريق هندسي من جهاز تنمية وتطوير الجنوب برئاسة المدير الفني بالجهاز أحمد كامة رفقة عددًا من المهندسين، بتفقد عدد من المؤسسات التعليمية ببلديتي بنت بيه والبوانيس وكلية الهندسة جامعة فزان.

وأطلع الفريق الفني رفقة عميد البلدية عمر عبدالعزيز، ووكيل ديوان المجلس البلدي، ومراقب التربية والتعليم إسماعيل محمد خلال هذه الجولة الميدانية، على ما تحتاجه هذه المؤسسات من صيانة أولية والتحوير الذي سينفذه الجهاز للمؤسسات التعليمية.

كما تم تفقد أقسام كلية الهندسة وأخذ القياسات الهندسية لمبنى الكلية للعمل على تطويره.

وتفقد الفريق الهندسي بجهاز تنمية وتطوير الجنوب ببلدية البوانيس رفقة عميد البلدية عبد القادر الليفاوى، ومدير المشروعات، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، عددًا من المؤسسات التعليمية بالبلدية، لتقييم الاحتياجات كمرحلة أولى قبيل أعمال الصيانة.

(وال)

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