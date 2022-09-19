خلل تقني بمعبر رأس اجدير يعطل دخول 500 تونسي لبلادهم

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن 500 مسافر تعذرت عودتهم لتونس، عبر معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا منذ يومين، بسبب خلل تقني في الجانب الليبي.

وأطلق التونسيون العالقون نداءات استغاثة لدفع السلطات المسؤولة للتحرك مع نظيرتها الليبية بهدف تسهيل دخولهم إلى بلادهم، إذ أكد الجهات المسؤولة أن من الأسباب الواردة لتعثر الدخول هو تعطل المنظومة المعلوماتية من الجانب الليبي.

وكان ملف الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون الليبيون في منفذ رأس اجدير الحدودي، والخطوات التي اتخذت أخيراً من الجانبين الليبي والتونسي، لتخفيف معاناة المواطنين في المنفذ، ضمن محادثات النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي الأسبوع الماضي.

كما شهد المعبر الحدودي برأس اجدير، خلال الصيف، حركية كثيفة في الاتجاهين، حيث تضاعف عدد الوافدين إلى تونس في أغسطس ليتجاوز 7 آلاف زائر يوميًا، وهو ما تسبب في طول انتظار الإجراءات الأمنية والديوانية من الجانبين التونسي والليبي.