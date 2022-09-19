صحيفة أمريكية: السوق الليبي يشهد تحسناً ملحوظ في هذه المنتجات

ذكرت صحيفة “GlobeNewswire” الأمريكية اليوم الإثنين أن سعر سوق منتجات الألبان في ليبيا يبلغ حاليًا 366.736 طنًا ومن المتوقع أن يتطور بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.3٪ ويصل إلى 508.469 طنًا بنهاية عام 2032 .

وبحسب الصحيفة أدى التصنيع إلى زيادة الدخل المتاح للسكان كما يبحث المستهلكون عن المنتجات المتميزة بالإضافة إلى المنتجات عالية الجودة ومن المتوقع أن ينمو السوق الليبي لمنتجات الألبان خلال السنوات القادمة.

من ناحية أخرى ، هناك بعض التحديات التي تحد من تقدم السوق الليبي على سبيل المثال ، شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة معدلات تضخم عالية بسبب عدة عوامل والاعتماد على الواردات للسلع الأساسية وتفاوت أسعار السلع وبالتالي يحتاج مصنعو منتجات الألبان إلى التعامل مع هذه المشكلات بعناية للحفاظ عليها في السوق .

تبلغ قيمة سوق منتجات الألبان في ليبيا حاليًا 588.9 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي بنسبة 4٪ خلال الفترة 2022-2032 حيث تقدر قيمة فئة التجارة الحديثة حاليًا بـ 110.7 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل استخدام الجبن في ليبيا إلى 32191 طنًا ومن المتوقع أيضا أن يرتفع بنسبة 3.6٪ بمعدل نمو سنوي بناءً على نوع المنتج ، فإن قطاع الحليب والقشدة مثبت حاليًا عند 308،466 طن ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.2٪.

وأضافت الصحيفة أن سوق منتجات الألبان الليبي يعتمد بشكل كبير على اﻹستيراد ونتيجة لذلك ، يمكن لمصنعي منتجات الألبان في جميع أنحاء العالم الاستفادة من هذه الفرصة من خلال ترسيخ بصمتهم في البلاد وتقديم منتجات ألبان عالية الجودة حيث يحتفظ قطاع الحليب والقشدة بأغلبية الحصة في السوق نظرًا لأنه يعتبر سلعة يومية ، على الرغم من أن قطاع يتمتع بأعلى إمكانات نمو وفقا للصحيفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية