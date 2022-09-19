البرازيل.. تراجع احتياطيات البن إلى أدنى مستوياته منذ 23 عاما

برازيليا 19 سبتمبر 2022 (وال) -تتجه مخزونات البن في البرازيل إلى تسجيل مستوى قياسي متدن، على الرغم من أنَها أكبر منتج للبن في العالم، مما يهدد بارتفاع الأسعار في ظل التضخم المستمر في أسعار الغذاء.

وأعلن رئيس المجلس الوطني للبن في البرازيل، سيلاس برازيليرو، أن “مخزونات البن في البرازيل قد تنخفض إلى (7) ملايين كيس في مارس المقبل”، فيما يقول محللون إن المستوى الأكثر اعتدالا هو تسعة ملايين إلى (12) مليون كيس، يزن كل منها (60) كيلوغراما.

وقد انخفضت مخزونات قهوة “أرابيكا” في مستودعات الموانئ، والتي ترصدها Intercontinental Exchange، إلى أدنى مستوى لها منذ (23) عاما.

وقال نيلسون كارفالهايس، عضو مجلس إدارة مجموعة المصدرين في البرازيل Cecafe، إن المخزونات “منخفضة لدرجة أننا إذا حصلنا على محصول جيد العام المقبل، بالكاد ستتمكن البرازيل من تلبية الطلب”، مضيفا: “نحن بحاجة إلى المطر فقط”.

وأدى الضغط على المخزونات العالمية إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لقهوة “أرابيكا” في نيويورك بنسبة (11%)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين يتوقع المحللون استمرار ارتفاع الأسعار حتى في سوق البرازيل المحلية.

كما ارتفع سعر توصيل كيس من القهوة إلى المنطقة الاستهلاكية الرئيسية في ساو باولو (19%) مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات من جامعة ساو باولو.(وال برازيليا) س خ.

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