صرف بدل إيجار المخيمات ومنحة البنات

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني خلال اجتماعها مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، عددًا من المشاكل في المدينة، منها صرف المنحة المخصصة للأبناء والزوجات، وصرف بدل الإيجار المخصص للمقيمين بالمخيمات سابقًا.

وناقش المجتمعون إمكانية صرف بدل إيجار المخيمات وفق المسح الذي قامت به الوزارة، بالإضافة إلى مسألة القيام بمسح اجتماعي للمقيمين بالمدينة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وناقش الطرفان أيضاً إمكانية تفعيل مركز الأسرة المنتجة بالمدينة، والعمل على إنشاء عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل للمقيمين، وكذلك إنشاء مقر للشؤون الاجتماعية بتاورغاء، فضلًا عن العمل على الاستفادة من عين تاورغاء والآبار الكبريتية بالمدينة.

وامتد الاجتماع بين الكيلاني والشكشكاك، الذي حضره أيضًا نائب رئيس المجلس المحلي سالم اعميش، إلى بحث الصعوبات التي تمس المتزوجات من أجانب وكيفية تذليلها.