انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 26 يوليو الماضي

لندن 19 سبتمبر 2022 (وال) -تراجعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى دون مستوى (1900) دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 26 يوليو 2022.

وبحلول الساعة (06:13) بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لشهر أكتوبر المقبل، وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي (TTF)، عند مستوى (1858) دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك بانخفاض نسبته (4.6%).

وللمقارنة فإن عقود الغاز الآجلة أغلقت تعاملات الجمعة الماضية، عند مستوى (1941.8) دولار لكل ألف متر مكعب، ولا تزال أسعار الغاز في أوروبا تتعرض لضغوطات بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا، والتي أثرت عليها العقوبات الغربية.(وال لندن) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال