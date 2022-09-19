تنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة موعد إقامة معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في ليبيا، منوهة إلى أنه سيكون خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي إلى 2 أكتوبر المقبل.

وعقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة نوري القطاطي اجتماعًا في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس مع المدير التنفيذي للغرفة التجارية الليبية-الإيطالية، بحضور شركة النخلة المضيئة لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وناقش المجتمعون آخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم معرض وكلاء الصناعات الإيطالية بليبيا خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي وحتى 2 أكتوبر المقبل، الذي تنظمه شركة النخلة المضيئة بمشاركة الغرفة الليبية – الإيطالية، وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة، ورعاية المنطقة الحرة مصراتة.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعرض يهدف إلى عودة المنتج الإيطالي إلى السوق الليبي وكذلك خلق بيئة استثمارية للأنشطة التجارية وتعزيز دور رجال الأعمال والغرف التجارية بإقامة معارض مشتركة تهدف إلى التشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين، منوها إلى أنه سيُعقد ورش عمل على هامش المعرض بمشاركة الجهات ذات الاختصاص لتبادل الخبرات.

وأكد القطاطي على دعم الوزارة لمثل هذه المعارض لما لها دور كبير في عودة الشركات الأجنبية للعمل بليبيا وتفعيل دور المناطق الحرة وتجارة العبور في المعرض لما لهذا النشاط الاقتصادي من أهمية في توطين الصناعة الإيطالية في ليبيا وفتح مجال لتجارة العبور.