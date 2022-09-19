اللافي وحكماء الجنوب يؤكدون ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها في الجنوب الليبي

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع عددٍ من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية عدداً من الملفات، أبرزها الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اللافي بوفد الجنوب، في العاصمة طرابلس الإثنين، حيث تناول اللقاء، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب الليبي، إضافة إلى تفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات، والحد من المركزية، لتمكين أجهزة الدولة المختصة، ومؤسساتها من أداء دورها في مناطق الجنوب.

وأكد عبد الله اللافي، أهمية حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين، من قبل الجهات المختصة في أسرع وقت.

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