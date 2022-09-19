اللافي يبحث مع أعيان الجنوب توفير الخدمات والهجرة الغير الشرعية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه عدد من أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية مسألة الهجرة غير الشرعية وتوفير الخدمات، وسبل تفعيل مختلف مؤسسات الدولة بالجنوب.

وناقش المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمدن الجنوب، وتفعيل دور الدوائر الحكومية والمحافظات، والحد من المركزية، لتتمكن كل أجهزة الدولة المختصة ومؤسساتها من أداء دورها في مناطق الجنوب، حسب بيان للمجلس.

وأكد اللافي على أهمية قيام الجهات التنفيذية المختصة بحلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في الجنوب بأسرع وقت، مشيدًا بدور أعيان المنطقة الجنوبية وحكمائها في المساهمة لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وشدد أعيان المنطقة على أهمية الاهتمام بالجنوب، مشيرين إلى ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الليبيين.