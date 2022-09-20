استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس

قالت السفارة الروسية في ليبيا إنها ستستأنف عملها في المستقبل القريب، وإنها بصدد البحث عن فندق موقت لعمل السفارة، مضيفة أن سفيرا جديدا سيُعين.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، لكن لا يوجد مكان للعمل في الوقت الحالي، مشيراً إلى البحث عن فندق مؤقتاً لحل بعض المسائل التنظيمية.

وفي أوائل سبتمبر الحالي قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، إن بلاده تعمل بنشاط في القضايا التنظيمية والفنية على هدف استئناف عمل السفارة، مع التركيز على «ضمان الأمن» في المقام الأول.

وأكد بوغدانوف أن هناك فرص إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس، كما أنه من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي، متوقعا عودة الشركات الاقتصادية الروسية إلى ليبيا، عقب استقرار الأوضاع.