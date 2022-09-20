بحضور وزارة الاقتصاد ومصلحة الأملاك العامة بالمنطقة الغربية.. إنفاذ القانون تناقش تنفيذ مشروع جزيرة فروة بزوارة

عقدت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الغربية اجتماعا بشأن تنفيذ مشروع جزيرة فروة أبوكماش في زوارة، وإزالة التعديات الحاصلة على أرض المشروع.

وكان الاجتماع الذي عقد بمقر مصلحة أملاك الزاوية الإثنين بحضور، كل مستشار مكتب وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مصلحة أملاك الدولة بالمنطقة الغربية ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة هيئة ارض ذات طبيعة خاصة مديرية أمن زوارة.

حيث ناقش الحضور خطة العمل للبت في العمل لتنفيذ المشروع، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمله، إضافة إلى إيجاد حلول لها.

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