الشؤون الاجتماعية: عملية توزيع بطاقات “إيفاء” تتواصل بشكل متبع في كافة فروع الوزارة

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية باستمرار تسليم بطاقات “إيفاء” الخاصة بالزوجة والبنات فوق السن الثامن عشرة.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك الإثنين، أن عملية التسليم للبطاقة مستمرة خلال هذه الأيام في مختلف فروع وزارة الشؤون الاجتماعية في كافة البلديات.

ودعت الوزارة كافة المواطنات إلى عدم الازدحام أمام فروعها، موضحةً أن كل البطاقات موجودة، وعملية الاستلام تسير بشكل مُتبع.

ويشار إلى أن مشروع بطاقة الإيفاء بدأت به حكومة الوحدة الوطنية ضمن خطة عودة الحياة وفقا للقانون رقم 27 لسنة 2013

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