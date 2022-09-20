خاص.. “أبوبكر مروان: إرتفاع أسعار بعض أصناف الأدوية متوقف على العرض والطلب

قال رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية أبوبكر مروان في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص تهريب الأدوية الخاصة بأمراض السرطان: الآن نادر جدًا حدوث تهريب للأدوية حيث أنه يمكن ضبط هذه الأشياء عن طريق السُبل الضبطية المختلفة والجيدة التي تتخذها المطارات الآن .

أما بخصوص إرتفاع الأسعار في هذه الأصناف قال بأنه بسبب نقص تهريبها هذه الفترة، فالعملية الاقتصادية مربوطة بالعرض والطلب وكل ماقل العرض زاد الطلب وارتفع السعر .

وأضاف “مروان” بالقول: يوجد مشكلة في الموانىء ولا يوجد مشكلة في المطارات وعلى سبيل المثال دخول الأدوية الهندية والأدوية الغير مسجلة في الفترة الأخيرة ، فالموانئ الليبية يجب ضبطها وإن لم يتم ضبطها ستعاني البلاد الكثير وليس من الأدوية فقط بل من الغذائيات والألوان المحضورة والكثير من الأشياء التي تجلب الأمراض وبعضها تحتوي على المواد المسرطنة .

اختتم حديثه قائلًا: بعض المواد التي تدخل البلاد وهي غير مطابقة للمواصفات أعتقد أن المقصود بها ليبيا .

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