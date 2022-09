لتحديث منظومته المصرفية.. مصرف الجمهورية يُغلق أبوابه مؤقتا أمام المواطنين

أعلن مصرف الجمهورية بأنّه سيغلق أبوابه إعتبارا من 2 أكتوبر القادم وإلى غاية 6 من الشهر نفسه، وذلك لغرض تحديث المنظومة المصرفية.

وذكر المصرف أنّه يُطمئن الجهات والمؤسسات والأفراد التي تتعامل معه، بأنّه لن يطرأ أي تغيير أو تعديل على أرقام حساباتهم المصرفية، وأنّ معاملاتهم ستجرى بشكل طبيعي عنداستئناف العمل.

وكانت اللجنة التسييرية لمشروع ترقية المنظومة المصرفية «فلكس كيوب» عقدت اجتماعا لمتابعة آخر التطورات في عملية النقل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية النقل.

وذكر المكتب الإعلامي لمصرف الجمهورية أنّ الاجتماع ناقش خطة التنقل وخطة الطوارئ للوصول إلى تحقيق أهداف المصرف في عملية التنقل لتطوير خدماته.

