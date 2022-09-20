وصول 265 حاوية بضائع وأكثر من 29 ألف طن من الشعير لميناء بنغازي البحري

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات إتلانتك نورث الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 161 حاوية لبضائع متنوعة، بالإضافة لدخول السفينة سينق الوكيل الملاحي لشركة الدليل، وعلى متنها عدد 71 حاوية محملة بسلع مختلفة.

كما أستقبلت أرصفة الميناء السفينة لونا أف الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان، وعلى متنها عدد 33 حاوية لبضائع متنوعة، بالإضافة لسفينة نقل الحبوب كوين جودي، الوكيل الملاحي لشركة المضيق وعلى متنها 29350 ألف طن من حبوب الشعير.