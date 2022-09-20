تراجع للدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 20 سبتمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9582 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9755 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6712 دينار، والدولار الكندي 3.7406 دينار ليبي، والليرة التركية 0.271 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3187 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3499 دينار، والدينار التونسي 1.5455 دينار، والدرهم المغربي 0.467 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022: