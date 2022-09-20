“الزني” يُتابع التجهيزات الخاصة بالمرافق الشبابية

توجه وزير الشباب “فتح الله الزني” يوم أمس الإثنين بزيارة تفقدية لمخازن وزارة الشباب لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمرافق الشبابية ضمن مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية، رفقة رئيس مجلس إدارة حركة بيوت الشباب الليبية، ومدير إدارة المؤسسات الشبابية بالوزارة.

وخلال هذه الزيارة أعطى الزني عدداً من الملاحظات الفنية حول التجهيزات، وأوصى بتسريع وتيرة العمل لضمان تجهيز المرافق الشبابية بالشكل اللائق لتكون حاضنة شبابية لبناء قدرات الشباب ورفع مهاراتهم.

كما أن هذه التجهيزات تأتي ضمن الحزمة الثانية لمشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية بعموم البلاد .

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